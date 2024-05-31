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GTA 6 oyununun yapımcısı PC versiyonun 2025 Playstation çıkışından daha geç çıkacağını açıkladı

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
31 May 2024 22:19 - Güncelleme : 31 May 2024 21:12
GTA 6 oyununun yapımcısı PC versiyonun 2025 Playstation çıkışından daha geç çıkacağını açıkladı

Take-Two CEO'su, GTA 6'nın PC sürümünün PlayStation lansmanından sonra çıkacağını açıkladı. GTA hayranları, GTA 6 PC için beklemeye alındı. İşte detaylar...

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GTA 6'nın PC versiyonunun çıkışı, Playstation lansmanından daha geç olacak.

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, PC için net bir çıkış tarihi vermekten kaçındı.

GTA 6 oyununun yapımcısı PC versiyonun 2025 Playstation çıkışından daha geç çıkacağını açıkladı - 1. Resim

Oyun, PS5 ve Xbox Series X/S için resmen duyurulmuş olsa da, PC platformu için henüz bir duyuru yapılmadı.

Rockstar'ın bu konuda daha fazla bilgi vereceği ne zaman belirsiz.

Bu belirsizlik, oyuncular arasında merakla beklenen bir konu haline geldi. 

Kaynak: TGRT Haber
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