Rockstar Games'in yeni açık dünya oyunu Grand Theft Auto VI için geri sayım sürerken bilgisayar oyuncularının gözü PC sürümüne ilişkin açıklamalara çevrildi. PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcıları için çıkış tarihi kesinleşen yapımın bilgisayar versiyonuyla ilgili henüz resmî bir takvim paylaşılmadı. Buna karşın Ekim 2026'da yayımlanan bir sektör raporunda PC sürümünün çıkış dönemine ilişkin dikkat çeken bilgiler yer aldı. GTA 6 PC çıkış tarihi kadar oyunun tahmini minimum ve önerilen sistem gereksinimleri de oyuncuların araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Rockstar'ın önceki oyunlarında uyguladığı konsol ve bilgisayar çıkış takvimi de beklentilerin şekillenmesinde etkili oluyor. GTA 6 PC’ye ne zaman gelecek? Ayrıntılar…

GTA 6 ÇIKIŞ TARİHİ VE SAATİ AÇIKLANDI

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI'nın konsol sürümü için beklenen çıkış tarihi 19 Kasım 2026 Perşembe olarak açıklandı. Oyun, ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X|S platformlarında oyuncularla buluşacak. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive tarafından paylaşılan platform bilgilerinde bilgisayar sürümü bulunmuyor.

GTA 6'nın dünya genelindeki erişim takvimi ise yerel saat dilimleri üzerinden planlandı. Oyunun gece yarısı yerel saatle erişime açılması bekleniyor. Türkiye'de de oyuncular 19 Kasım Perşembe günü saat 00.00 itibarıyla konsol sürümüne erişebilecek. Yeni Zelanda'da 19 Kasım saat 00.00 olduğunda Türkiye'de henüz 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00 olacak. Aradaki saat farkı nedeniyle oyunun farklı ülkelerde erişime açılması aynı ana denk gelmeyecek.

Dijital ön yükleme süreci de çıkış takviminin önemli parçalarından biri olarak yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre GTA 6 için dijital ön yükleme 10 Kasım itibarıyla başladı. Bu süreç, oyunu dijital olarak satın alan konsol kullanıcılarının çıkış öncesinde indirme işlemlerini tamamlamasına imkan tanıyor.

GTA 6 PC NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın bilgisayar sürümüyle ilgili Rockstar Games tarafından yapılmış resmi bir çıkış tarihi açıklaması bulunmuyor. Take-Two Interactive'in güncel mali raporlarında ve Rockstar'ın resmi platform bilgilerinde de PC sürümü listelenmiyor. Şu an için doğrulanmış platformlar PlayStation 5 ve Xbox Series X|S ile sınırlı. Rockstar ve Take-Two'nun oyunun önce konsollarda yayımlanmasına yönelik yaklaşımı, bilgisayar sürümünü bekleyen oyuncuların takvim konusunda kesin bir bilgiye ulaşmasını engelliyor.

PC sürümüyle ilgili son dönemde gündeme gelen en dikkat çekici bilgi ise Ekim 2026 ortasında GamesBeat tarafından yayımlanan rapordan geldi. Haberde, Rockstar'ın planlarına aşina olduğu belirtilen dört anonim sektör kaynağının PC sürümü için 2027 yılının ilk çeyreğini işaret ettiği aktarıldı. Bu iddiaya göre GTA 6'nın bilgisayar versiyonunun Ocak-Mart 2027 döneminde yayımlanması planlanıyor. Ancak Rockstar Games söz konusu habere ilişkin herhangi bir yorum yapmadı. Dolayısıyla bu tarih aralığı resmi çıkış takvimi olarak kabul edilmiyor.

Sektördeki diğer değerlendirmelerde ise GTA 6 PC sürümü için farklı tarihler konuşuluyor. Analist Michael Pachter, konsol çıkışından yaklaşık 6-7 ay sonrasına, yani Mayıs-Haziran 2027 dönemine işaret eden değerlendirmelerde bulundu. GameSpot gibi yayınlarda ise geçmiş çıkış takvimleri dikkate alınarak 2028 yılının ilk çeyreğine kadar uzanan tahminler yer aldı.

GTA 6 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünü henüz resmî olarak duyurmadığı gibi bilgisayar platformuna yönelik minimum ve önerilen sistem gereksinimlerini de paylaşmadı.

Tahmini minimum sistem gereksinimleri (1080p - düşük ayarlar):

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Alternatif işlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600

RAM: 12 GB veya 16 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6 GB) / AMD Radeon RX 590 (8 GB)

Depolama: 250 GB (SSD önerilir)

Tahmini önerilen sistem gereksinimleri (1440p / 1080p - yüksek ayarlar):

İşletim sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

Alternatif işlemci: Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X

RAM: 16 GB veya 32 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 GB) / AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB)

Depolama: 250 GB SSD

Tahmini ultra / 4K sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 11 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i9-13900K / AMD Ryzen 9 7950X

RAM: 32 GB veya 64 GB

Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4080 / RTX 4090 / AMD Radeon RX 7900 XT

Depolama: 250 GB NVMe SSD