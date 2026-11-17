Rockstar Games'in uzun süredir beklenen açık dünya oyunu Grand Theft Auto VI için 19 Kasım 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek lansmana artık çok az zaman kaldı. GTA 6'nın dünya genelindeki çıkışının ülke ve bölgelere göre yerel gece yarısı esas alınarak yapılması planlanıyor. Bu nedenle oyunun farklı ülkelerde hangi saatlerde erişime açılacağı, özellikle erken erişim sağlayacak bölgeler bakımından merak konusu oldu. Yeni Zelanda GTA 6 çıkış saati de Türkiye'deki oyuncuların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Yeni Zelanda GTA 6 ne zaman çıkacak Türkiye saati ile kaçta? İşte GTA 6’nın çıkış saati…

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X|S kullanıcılarıyla buluşacak. Rockstar Games ve PlayStation tarafından doğrulanan çıkış takvimine göre oyun, dünya genelinde aynı anda açılmak yerine ülkelerin yerel saatlerine göre kademeli biçimde erişime sunulacak. Bu sistemde her ülke, kendi yerel saatinde gece yarısına ulaştığında GTA 6'yı oynama imkanı elde edecek. Dolayısıyla Türkiye'deki oyuncuların erişim zamanı da Türkiye'nin UTC+3 saat dilimine göre belirlenecek.

Türkiye'de yaz saati uygulamasının bulunmaması nedeniyle saat farkı yıl boyunca sabit kalıyor. GTA 6'nın Türkiye lansmanı, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece saat 00.00'da gerçekleşecek. Başka bir ifadeyle Türkiye'deki oyuncular, 19 Kasım tarihinin başlamasıyla birlikte oyuna erişebilecek. Yeni Zelanda'da başlayan küresel lansman sürecinin ardından Türkiye'deki oyuncuların da kendi yerel gece yarısını beklemesi gerekecek.

Oyunun dijital sürümünü satın alan kullanıcılar açısından ön yükleme süreci de önem taşıyor. GTA 6'nın dosya boyutunun 210 GB'ın üzerinde olması bekleniyor. Dijital ön yükleme işlemleri 10 Kasım itibarıyla başladı. Bu sayede oyunu önceden satın alan kullanıcılar, indirme işlemlerini lansman gününden önce tamamlayarak çıkış saatinde karşılaşabilecekleri indirme bekleme süresini azaltabilecek. Fiziksel kutulu sürümlerin dağıtımının ise 12 Kasım civarında başladığı duyuruldu.

GTA 6 YENİ ZELANDA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

GTA 6'nın küresel çıkış takviminde Yeni Zelanda, coğrafi konumu nedeniyle özel bir yere sahip. Uluslararası tarih çizgisinin hemen batısında bulunan ülkede 19 Kasım 2026 Perşembe günü yerel saatle 00.00 itibarıyla oyun erişime açılacak. Böylece Yeni Zelanda, GTA 6'yı dünyada ilk oynayabilecek ülkelerin başında gelecek. Ülkenin UTC+13 saat diliminde bulunması, Türkiye ile arasında 10 saatlik bir zaman farkı oluşturuyor.

Yeni Zelanda'daki gece yarısı, Türkiye saatiyle 18 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'e karşılık geliyor. Bu hesaplamaya göre Yeni Zelanda'daki oyuncular, GTA 6'ya Türkiye'deki oyunculardan yaklaşık 10 saat önce erişebilecek. Türkiye'de oyunun açılması için ise 19 Kasım Perşembe gününün başlaması beklenecek. Yerel gece yarısı sistemi nedeniyle farklı ülkelerdeki kullanıcıların GTA 6 deneyimine aynı anda başlaması söz konusu olmayacak.

Yeni Zelanda'nın erken erişim sağlaması, oyunun çıkışından önce ve lansman günü sosyal medya platformlarında spoiler riskini de gündeme getiriyor. Oyunun hikayesi, karakterleri ve açık dünya içeriği hakkında bilgi edinmek istemeyen kullanıcıların sosyal medyadaki paylaşımlara dikkat etmesi önem taşıyor. GTA 6, Leonida eyaleti ve modern Vice City çevresinde şekillenen hikayesinde Jason ve Lucia karakterlerini merkezine alıyor. Bu nedenle oyunun ilk oynandığı bölgelerden paylaşılabilecek görüntüler ve hikaye ayrıntıları, diğer ülkelerdeki oyuncuların karşısına çıkabilir.

GTA 6’NIN ÇIKMASINA KAÇ SAAT KALDI?

GTA 6 Türkiye saati ile 18 Kasım’ı 19 Kasım’a bağlayan gece 00.00’da çıkış yapacak. 17 Kasım saat 21.30 baz alınırsa, GTA 6’nın çıkışına 26 saat 30 dakika kalmıştır.