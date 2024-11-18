GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

18 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:05

Dünyanın en çok konuşulan oyunlarından GTA’nın altıncı ve son oyunu için nefesler tutuldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyun hakkındaki gelişmeler merak ediliyor.