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GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
18 Kasım 2024 18:59 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:05
GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor

Dünyanın en çok konuşulan oyunlarından GTA’nın altıncı ve son oyunu için nefesler tutuldu. Oyunseverlerin merakla beklediği oyun hakkındaki gelişmeler merak ediliyor.

En son 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5'in ardından Rockstar Games​, uzun bir süredir GTA 6​ üzerinde çalışıyor.

Eski bir Rockstar Games çalışanı, GTA 6 ile ilgili heyecan verici açıklamalarda bulundu.

GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor - 1. Resim

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto 6​, 2025​ yılında piyasaya sürülecek.

2025'in son çeyreğinde yani ekim​, kasım ya da aralık aylarında GTA 6'nın raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

GTA 6’nın çıkacağı tarih kesinleşti! Herkes bu oyunu bekliyor - 2. Resim

GTA 6 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

GTA 6'yı minimum ayarlarda oynayabilmek için gereken sistem gereksinimleri, önceki oyuna göre biraz daha yüksek olabilir.

GTA 6 tahmini minimum sistem gereksinimleri şu şekilde olabilir:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-8350

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 290

100 GB boş alan

Sıkça Sorulan Sorular
2025 sonunda

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Kaynak: TGRT Haber
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