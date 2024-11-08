GTA 6'nın çıkacağı tarih merakla bekleniyor

08 Kasım 2024 11:40 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 11:42

Grand Theft Auto (GTA) 6'nın çıkacağı tarih oyunseverler tarafından araştırılıyor. GTA 6, Rockstar Games’in şimdiye kadarki en detaylı ve sürükleyici oyun dünyasını sunmayı amaçlıyor.

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GTA 6’nın ne zaman çıkacağı oyuncuların gündeminde yer alıyor. Rockstar’ın en büyük haritası olan GTA 6, önce Playstation 5 daha sonra ise PC versiyonlarının piyasaya sürülecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA’nın çıkış tarihi merakla beklenirken söylentiler hızla yayılıyor. GTA 6'nın 2025'in ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

GTA 6 ÖZELLİKLERİ NELER?

GTA 6’nın özellikleri, oyunun önceki versiyonlarına göre çok daha kapsamlı ve detaylı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Oyunun öne çıkan özellikleri şu şekilde;

1.Daha Büyük Harita: GTA 6 oyunu, kurgusal Florida eyaletinde yer alan Vice City’i modern bir yorumla geri getiriyor.

2.Ana Karakterler: Lucia ve Jason isimli iki ana karakter yer alıyor.

3.Genişleyen İçerik: GTA 6, piyasaya sürüldükten sonra yeni bölgeler ve görevler ekleyerek haritayı büyütecek.

4.Gelişmiş Grafikler: Rockstar Game, daha gerçekçi grafikler ve karakter animasyonları sunmayı planlıyor.