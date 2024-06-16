GTA yapımcısı Leslie Menzies yeni projesi Everywhere'i duyurdu, Roblox benzeri bir oyun olacak

16 Haziran 2024 14:02 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 12:54

GTA'nın yapımcısı Leslie Menzies tarafından kurulan Build A Rocket Boy stüdyosu, yeni projeleri Everywhere'i resmen duyurdu.

Roblox'a benzeyen bu oyun, oyunculara herhangi bir kodlama bilgisi olmadan kendi oyunlarını yapma imkanı sunacak.

Basit bir arayüz ve araçlar sayesinde, kullanıcılar etkileşimli öğeler, NPC karakterler ve mekanlar oluşturabilecek.

EVERYWHERE NASIL BİR OYUN OLACAK?

Everywhere, oyunculara geniş bir kütüphane sunarak farklı oyun türlerini yapma fırsatı tanıyor.

Aksiyon, yarış ve daha birçok türde oyun, bu platformda yapılabilecek.

Oyunun açık beta süreci 18 Haziran'da başlayacak ve oyuncular bu dönemde geliştirdikleri oyunları diğer kullanıcılarla paylaşabilecek.

Everywhere, Roblox gibi kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklere dayanacak.

Ancak, bu içeriğin uzun vadeli etkileşim getirip getirmeyeceği henüz belli değil.