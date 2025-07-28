Guido Rodriguez kimdir? Beşiktaş ile anılmayan başlandı

Shakhtar Donetsk'e yenilen Beşiktaş, takviye arayışına hız verdi.

Siyah beyazlı takımın hedefindeki ismin Arjantinli orta saha oyuncusu Guido Rodriguez olduğu iddiaları gündeme geldi.

Yönetimin bu kapsamda West Ham ile görüşme gerçekleştireceği de iddialar arasında yer aldı.

GUİDO RODRİGUEZ KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Guido Rodriguez, 12 Nisan 1994’te Arjantin’de doğdu.

19-20 Real Betis forması giymeye başlayan tecrübeli oyuncu.

Real Betis kariyerinde 173 maçta 9 gol ve 4 asistlik yaptı.

Rodriguez'in güncel piyasa değeri ise 10 milyon TL.