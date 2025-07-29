Gülen Gözler filmi ne zaman çekildi oyuncuları kimler?

Televizyon ekranlarında tekrar izleyiciyle buluşan Gülen Gözler filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Yeşilçam'ın sevilen yüzlerini aynı projede buluşturan 1977 yapımı Gülen Gözler, izleyiciye adeta nostaljik bir şölen sunuyor.

GÜLEN GÖZLER KONUSU NE?

Yaşar Usta karısı, beş kızı ve kendisinden oluşan bu kalabalık ailesiyle beraber İstanbul'da yaşamaktadır.

Kalabalık ailesinin geçimini sağlamak için çok çalışan Yaşar Usta, eski arkadaşı Yunus'un inşaatları için doğramacılık yapar.

Bu arada kızlarının gönül ilişkileri de işlerin karışmasına neden olur.

Nezaket Hanım kızının düğünü için Yaşar Usta'dan habersiz evi ipotek ettir, borç ödenemeyince damatlar sabun tozu üretmeye kalkar ancak işler çıkmaza girer.

GÜLEN GÖZLER OYUNCULARI KİMLER?