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Gülermak halka arz hangi bankalarda var? SPK onay verdi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 15:03
Gülermak halka arz hangi bankalarda var? SPK onay verdi

Sermaye Piyasa Kurulu Gülermak hissesinin başvurusunu onayladı. Yatırımcıların gündeminde ise Gülermak hissesinin katılım endeksine uygunluk durumu ve lot miktarı yer aldı.

Halka arz​ ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Gülermak Ağır Sanayi hissesi yer aldı. Talep​ toplama tarihi henüz belli olmazken fiyatı netleşti.

SPK'nın başvurusunu onaylamasının ardından işlem göreceği tarih gündeme geldi.

GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİN UYGUN MU?

SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu onaylı izahname sonrası belli olacak. Fonun kullanım yerleri şöyle:

%45-50 Makine ve ekipman alımı

%15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi

%25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı

%2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.

Gülermak halka arz hangi bankalarda var? SPK onay verdi - 1. Resim

GÜLERMAK AĞIR HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

Başvurusu onaylanan hisse, Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Hisse fiyatı 125 TL olarak belirlenirken Yıldız Pazar'da satılacak. 

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Kaynak: TGRT Haber
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