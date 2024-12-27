Gülermak halka arz hangi bankalarda var? SPK onay verdi
Sermaye Piyasa Kurulu Gülermak hissesinin başvurusunu onayladı. Yatırımcıların gündeminde ise Gülermak hissesinin katılım endeksine uygunluk durumu ve lot miktarı yer aldı.
Halka arz ile yakından ilgilenenlerin gündeminde Gülermak Ağır Sanayi hissesi yer aldı. Talep toplama tarihi henüz belli olmazken fiyatı netleşti.
SPK'nın başvurusunu onaylamasının ardından işlem göreceği tarih gündeme geldi.
GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİN UYGUN MU?
SPK tarafından başvurusu onaylanan hissenin katılım endeksine uygunluk durumu onaylı izahname sonrası belli olacak. Fonun kullanım yerleri şöyle:
%45-50 Makine ve ekipman alımı
%15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi
%25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı
%2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.
GÜLERMAK AĞIR HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Başvurusu onaylanan hisse, Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkacak. Hisse fiyatı 125 TL olarak belirlenirken Yıldız Pazar'da satılacak.