Gülermak halka arz ne zaman talep toplayacak? Kaç lot vereceği yatırımcının gündeminde
Sermaye Piyasa Kurulu tarafından başvurusu onaylanan Gülermak hissesinin talep toplama tarihi belli oldu. GLRMK koduyla talep toplayacak olan hissenin fiyatı 125,00 TL olarak belirlendi.
SPK'nın başvurusunu onayladığı hisseler arasında Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. yer aldı. Binlerce yatırımcının beklediği onay sonrasında talep toplama tarihi gündeme geldi.
GÜLERMAK HALKA ARZ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Halka arz, Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışa çıkarken 8-9-10 Ocak tarihlerinde talep toplayacak.
Sürecin sona ermesinin ardından ise borsada işlem görecek.
GLRMK KAÇ LOT VERİR?
Hissenin net lot miktarı henüz belli değilken olası miktar şöyle:
300 Bin katılım - 41 Lot (5125 TL)
700 Bin katılım - 18 Lot (2250 TL)
1.1 Milyon katılım - 12 Lot (1500 TL)
1.5 Milyon katılım - 9 Lot (1125 TL)
1.9 Milyon katılım - 7 Lot (875 TL)
2.3 Milyon katılım - 6 Lot (750 TL)
2.7 Milyon katılım - 5 Lot (625 TL)
3.1 Milyon katılım - 4 Lot (500 TL)
GÜLERMAK HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİN UYGUN MU?
Hisse katılım endeksine uygun olarak satışa çıkacak. Fonun kullanım yerleri şöyle açıklandı:
%45-50 Makine ve ekipman alımı
%15-20 KÖİ Projesi işletme sermayesi
%25-30 GES (Güneş Enerjisi Santrali) projesi finansmanı
%2-10 Finansman maliyetinin azaltılması.