Gümüşhane Valisi olan Aydın Baruş, İçişleri Bakan Danışmanı olarak çalıştı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

19 Eylül 2024 09:55 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:02

19 Eylül 2024 Resmi Gazete atama ve kararları yayımlandı. 16 ilde valilik değişimi yaşanırken Gümüşhane Valisi, Aydın Baruş oldu. Özgeçmişi ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu da gündeme geldi.

1968 yılında Edirne​'de doğan Aydın Baruş'un, valilik atamaları kapsamında görevi değişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararı sonrasında Gümüşhane​ Valisi de belli oldu. AYDIN BARUŞ KİMDİR, ASLEN NERELİ? 1968 senesinde Edirne'de doğan isim ilk ve ortaokul eğitimini Edirne'de tamamladı. 1993 senesinde Ankara Üniversitesi​ Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Sakarya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi çalıştığı esnada Bursa Kaymakam adayı olarak atandı. 1996-2008 aralığında Demirköy Kaymakam Vekili, Hisarcık-Azdavay-Çağlayancerit Kaymakamı, Ardahan Vali​ Yardımcısı ve İncesu Kaymakamı görevlerini yerine getirdi. İngiltere'de Portsmouth Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi "Avrupa Çalışmaları" bölümünde yüksek lisansını bitiren Baruş, Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü ve Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı görevlerini yaptı. 2014-2015 aralığında Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı ve İçişleri Bakan Danışmanı olarak görev aldı. Evli ve 2 çocuk babasıdır. YENİ GÜMÜŞHANE VALİSİ KİM? Vahdettin Özkan Manisa, Birol Ekici Şırnak, Turan Ergün Artvin, Aydın Baruş Gümüşhane, İbrahim Akın Konya, Önder Bakan Amasya, Ali Çalgan Çorum, Tülay Baydar Bilgihan Burdur, Mehmet Fatih Çiçekli Karaman, Abdullah Erin Isparta, Rahmi Doğan Sakarya, Uğur Turan Kırklareli, Ahmet Karakaya Bitlis, Murat Sefa Demiryürek Kırşehir, Abdulaziz Aydın Bolu ve Naci Aktaş Uşak valisi oldu. İlgili Haberler Resmi Gazete atamasıyla beraber Bolu Valisi Abdülaziz Aydın oldu Resmi Gazete kararlarına göre Artvin Valisi olan Turan Ergün Sinop'ta doğdu