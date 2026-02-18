Gün gün teravih namazı faziletleri! 1. 2. 3. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

Ramazan ayıyla birlikte teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Müslümanlar, bu ibadetin her gece için bildirilen faziletlerini araştırıyor. İlk gün teravih namazı kılmanın fazileti ve diğer günlerin 2., 3., 4., gün teravih namazı faziletleri merak ediliyor. İşte teravih namazı faziletleri gün gün şöyledir…

TERAVİH NAMAZI FAZİLETLERİ GÜN GÜN

Ramazan ayında her gece teravih namazı kılmanın fazileti, Hazreti Ali'ye sual edilince, cevabında buyurur ki:

“Her kim Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün tevbelerini kabul ederek, günahlarını bağışlar, ikinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.” Dördüncü gece teravih namazını kılınca, Kur’ân-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksada, Mekke’de ve Medine’de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa, Beyt-ül ma'mûru tavaf etmiş gibi, yedinci gecesi kılsa, Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece kılsa, Bedir harbinde Resûlullah efendimizle bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi için Davut aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, onuncu gecesi için, dünya selamet ve saadeti ihsan edilir.”

Ramazan-ı şerifin sonuna kadar olan bütün gecelerin böylece ayrı ayrı birer fazileti ve yüksek derece ve sevapları vardır. Böylece edeb ve erkanına riayet ederek, orucu tam olarak, bütün azaları ile tutup, teravih namazlarını kılarak ve haramlardan sakınarak otuzuncu gecesini ikmal edince, Hak teâlânın emri ile, Arş-ı alânın altından bir sözcü hitap ederek der ki: “Her gece teravih kılan kullar Cehennemden kurtulmuş kullardır. Korktukları Cehennemden kurtulup arzu ettikleri nimete, Cennet ve cemâl-i ilâhîye nail oldular.” Hak teâlâ, azameti ile buyurur ki; (İzzim ve celâlim hakkı için, bu kullarıma af ile muamele eyledim.) Bundan sonra, Hak teâlâ emreder, o kullara birer berat yazılır. Bütün kadın ve erkeklerden, bu şartlar dâhilinde ibadetini ifa ederek, cenâb-ı Hakkın bu lütfuna muhatap olanlara, Cehennem azabından kurtulup, sıratı kolaylıkla geçmek için, ellerine birer berat verilir.

Kaynak: dinimizislam.com

İLK GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılan kimsenin bütün günahları bağışlanır. Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Ramazan’ın ikinci gecesinde teravih namazını kılan kimsenin kendisinin ve eğer mü'min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Üçüncü gece teravih namazını kılan kula melekler müjde vererek derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.”

4. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Dördüncü gece teravih namazını kılan kimseye Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş gibi sevap ihsan edilir.

5. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Beşinci gece teravih namazını kılan kimseye, Mescid-i aksada, Mekke’de ve Medine’de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder.