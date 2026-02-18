Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Gün gün teravih namazı faziletleri! 1. 2. 3. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

Teravih namazı faziletleri gün gün, ramazan ayı boyunca her gün için farklıdır. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte camilerde eda edilen teravih namazının her gecesine dair rivayet edilen faziletler yeniden gündeme geldi. Hazreti Ali’ye yöneltilen bir sual üzerine aktarılan bilgilere göre, Ramazan-ı şerif boyunca kılınan teravih namazının ilk gecesinden son gecesine kadar her bir vakit için ayrı sevaplar ve mükafatlar sıralanıyor. Günahların bağışlanmasından Kur’an hatmi sevabına, peygamberlerle birlikte ibadet etmiş gibi sevap kazanmaktan cennet müjdelerine kadar uzanan bu faziletler, Ramazan gecelerinde ibadetin önemini bir kez daha hatırlatıyor. İlk gün teravih namazı fazileti ve sevabı nedir? İşte teravih namazı faziletleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Gün gün teravih namazı faziletleri! 1. 2. 3. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?
KAYNAK:
dinimizislam.com
|
GİRİŞ:
18.02.2026
saat ikonu 19:44
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
saat ikonu 19:46

Ramazan ayıyla birlikte teravih namazı cemaatle kılınmaya başlandı. Müslümanlar, bu ibadetin her gece için bildirilen faziletlerini araştırıyor. İlk gün teravih namazı kılmanın fazileti ve diğer günlerin 2., 3., 4., gün teravih namazı faziletleri merak ediliyor. İşte teravih namazı faziletleri gün gün şöyledir…

TERAVİH NAMAZI FAZİLETLERİ GÜN GÜN

Ramazan ayında her gece teravih namazı kılmanın fazileti, Hazreti Ali'ye sual edilince, cevabında buyurur ki:
“Her kim Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılsa, Hak teâlâ, o kimsenin bütün tevbelerini kabul ederek, günahlarını bağışlar, ikinci gecesini kılan kimsenin ana babasının günahları affolunur. Üçüncü gece kılsa, melekler, o kula derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.” Dördüncü gece teravih namazını kılınca, Kur’ân-ı kerimi hatmetmiş gibi sevap kendisine ihsan edilir. Beşinci gece kılınca, Mescid-i aksada, Mekke’de ve Medine’de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder. Altıncı gecesi kılsa, Beyt-ül ma'mûru tavaf etmiş gibi, yedinci gecesi kılsa, Firavun ile yapılan gazada bulunmuş gibi, sekizinci gece kılsa, Bedir harbinde Resûlullah efendimizle bulunmuş gibi, dokuzuncu gecesi için Davut aleyhisselam ile beraber ibadet etmiş gibi, onuncu gecesi için, dünya selamet ve saadeti ihsan edilir.”

Ramazan-ı şerifin sonuna kadar olan bütün gecelerin böylece ayrı ayrı birer fazileti ve yüksek derece ve sevapları vardır. Böylece edeb ve erkanına riayet ederek, orucu tam olarak, bütün azaları ile tutup, teravih namazlarını kılarak ve haramlardan sakınarak otuzuncu gecesini ikmal edince, Hak teâlânın emri ile, Arş-ı alânın altından bir sözcü hitap ederek der ki: “Her gece teravih kılan kullar Cehennemden kurtulmuş kullardır. Korktukları Cehennemden kurtulup arzu ettikleri nimete, Cennet ve cemâl-i ilâhîye nail oldular.” Hak teâlâ, azameti ile buyurur ki; (İzzim ve celâlim hakkı için, bu kullarıma af ile muamele eyledim.) Bundan sonra, Hak teâlâ emreder, o kullara birer berat yazılır. Bütün kadın ve erkeklerden, bu şartlar dâhilinde ibadetini ifa ederek, cenâb-ı Hakkın bu lütfuna muhatap olanlara, Cehennem azabından kurtulup, sıratı kolaylıkla geçmek için, ellerine birer berat verilir.

Kaynak: dinimizislam.com

Gün gün teravih namazı faziletleri! 1. 2. 3. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

İLK GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Ramazan-ı şerifin birinci gecesinde teravih namazı kılan kimsenin bütün günahları bağışlanır. Annesinden doğduğu gündeki gibi günahlarından arınır.

2. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Ramazan’ın ikinci gecesinde teravih namazını kılan kimsenin kendisinin ve eğer mü'min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

Gün gün teravih namazı faziletleri! 1. 2. 3. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

3. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Üçüncü gece teravih namazını kılan kula melekler müjde vererek derler ki: “Sana müjdeler olsun, Hak teâlâ senin ibadetini kabul buyurdu, istediğin şerefe kavuştun, günahlarını affetti.”

4. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Dördüncü gece teravih namazını kılan kimseye Kur’an-ı Kerim’i hatmetmiş gibi sevap ihsan edilir.

Gün gün teravih namazı faziletleri! 1. 2. 3. gün teravih namazı kılmanın fazileti nedir?

5. GÜN TERAVİH NAMAZI FAZİLETİ

Beşinci gece teravih namazını kılan kimseye, Mescid-i aksada, Mekke’de ve Medine’de kılmış gibi, Hak teâlâ sevap ihsan eder.

ETİKETLER
#Yaşam
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.