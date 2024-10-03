Günay Güvenç, Galatasaray'a Gaziantep FK'dan transfer oldu

03 Ekim 2024 12:24 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 12:43

Galatasaray bugün UEFA Avrupa Ligi kapsamında RFS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Muslera cezalı olduğu için karşılaşmanın kalecisinin Günay Güvenç olması bekleniyor. Taraftarların gündeminde Günay Güvenç kimdir, kaç yaşında soruları yer alıyor.

Muslera 3 maç ceza aldığı için RFS ve Elfsborg maçlarında oynamayacak

Muslera 3 maç ceza aldığı için RFS ve Elfsborg maçlarında oynamayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bu sezon oynanan Galatasaray ile Young Boys arasında gerçekleşen mücadelede Muslera yaptığı hareketten dolayı 3 maç men cezası almıştı.

Bu sebepten dolayı da sarı-kırmızılıların kalesini Avrupa'da Günay Güvenç koruyor.

PAOK maçında gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Günay Güvenç'in RFS ve Elfsborg maçlarında da görev alması bekleniyor.

Taraftarlar tarafından Günay Güvenç kimdir, kaç yaşında gibi soruların cevapları araştırılıyor.

GÜNAY GÜVENÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Günay Güvenç, 25 Haziran 1991 yılında Almanya'nın Ulm şehrinde dünyaya geldi.

İlk kez SSV Ulm 1846 adlı amatör bir futbol kulübünün altyapısında forma giymeye başlayan başarılı kaleci 2009 yılında Stuttgarter Kickers'a transfer oldu.

İlk sezonunda Kickers kadrosuna girmeyi başarsa da sezon boyunca forma şansı bulamadı.

Sezonun ikinci yarısında ise SV Stuttgarter Kickers II takımının forma giyerek çıktığı maçlarda toplam 15 kere kalesini gole kapattı.

2013 yılına kadar Stuttgarter Kickers'ta görev aldıktan sonra Süper Lig'e gelerek Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş'ta 15 maça çıkan Günay Güvenç, Adanaspor ve Mersin İY'de kiralık olarak forma giydi.

Daha sonra sırayla Göztepe, Gaziantep FK, Kasımpaşa (Kiralık) ve Galatasaray'a transfer oldu.

Günay Güvenç'in 600 bin Euro bonservis bedeli bulunuyor.

GÜNAY GÜVENÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Günay Güvenç'in oynadığı takımlar şöyle: