Güneş Fırtınası okyanus tabanında deprem etkisi oluşturdu: Bilim insanları tarih verdi, daha şiddetlileri gelecek

20 May 2024 16:29 - Güncelleme : 20 May 2024 16:29

Güneş aktivitesi, 11 yıllık döngüler halinde değişiyor. Önümüzdeki iki yıl ise bu döngünün zirvesine denk geliyor.

Ancak şimdiden büyük güneş fırtınaları dünyayı vurmaya başladı.

Son 20 yılın en büyük fırtınası mayıs ayının ilk haftasında dünyayı vurmuş ve Trabzon'da bile kuzey ışıkları görülmüştü.

Şimdi ise Kanadalı "Ocean Networks Canada (ONC)" şirketi tarafından derin deniz okyanusunda güneş fırtınasının büyük etkileri tespit edildi.

OKYANUSLARIN DİBİNİ BİLE ETKİLİYOR

Dünyanın manyetik alanında önemli bozulmalara sebep olan güneş fırtınaları, sualtı gözlem aletleri tarafından tespit edilen bilgilere göre okyanusun dibini de etkiliyor.

OCN'nin sualtı gözlemevleri okyanus yüzeyinin 2,7 kilometre altında güneş fırtınası sırasında +30 ila -30 derece arasında anormal hareketler tespit etti.

BAŞTA DEPREM SANILDI

Manyetik pusulalar olarak görev yapan bu cihazların anormal hareketlerinin nedeni olarak başta deprem düşünüldü.

Ancak daha sonra bozulmaların güneş fırtınası nedeniyle olduğu kanıtlandı.

OCN CEO'su Kate Moran güneş fırtınasının deniz tabanında bile görülmesi ile ilgili şöyle dedi:

Bu veri kayıtlarının okyanus yüzeyinin kilometrelerce altında ulaşması, geçtiğimiz hafta sonu yaşayan güneş patlamasının büyüklüğünü vurguluyor ve verilerin bu fırtınaların coğrafi kapsamını ve yoğunluğunu daha iyi anlamak için yararlı olabileceğini gösteriyor" dedi.

UYDU VE ELEKTRİK SİSTEMLERİNİ BOZABİLİR

Güneş fırtınalarının giderek daha da büyüyeceğini ve bu durumun Dünya'nın Manyetosferi ile etkileşime girerek Trabzon'da yaşanan gibi auroralara neden olacağı belirtiliyor.

Ayrıca fırtınaların uydu iletişimini, güç şebekelerini ve navigasyon sistemlerini etkileyerek büyük sorunlara yol açabileceği de bilim insanları tarafından belirtiliyor.