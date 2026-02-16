Menü Kapat
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Güneş tutulması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da izlenebilecek mi, nereden izlenir? 17 Şubat Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak belli oldu

Halkalı Güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 yılının ilk Güneş tutulmasının gerçekleşmesine sayılı günler kaldı. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını kısmen veya tamamen engellemesi sonucu oluşan Güneş tutulması, gökyüzü tutkunları ve fotoğrafçılar tarafından yakından takip ediliyor. Halkalı şekilde gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının Türkiye'den izlenip, izlenemeyeceği belli oldu. Peki Güneş tutulması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da izlenebilecek mi, nereden izlenir?

Türkiye'den izlenebilecek mi sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 17 Şubat 2026 salı günü halkalı Güneş tutulması gerçekleşecek. Ay'ın Güneş'in önüne geçerek bir "Ateş Çemberi" oluşturduğu halkalı Güneş tutulması gökyüzü tutkunları tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Vatandaşlar tarafından Güneş tutulması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da izlenebilecek mi, nereden izlenir sorularının cevapları merak ediliyor.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Güneş tutulması 16 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek. Ay, Güneş'in önünden geçerek bir "ateş çemberi" oluşturduğu halkalı Güneş tutulması şeklinde gerçekleşecek. Ateş çemberi görünümü yalnızca Antarktika ve çevresindeki okyanus bölgelerinden izlenebilecek. Tutulmanın parçalı evresi ise Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Madagaskar ve Güney Amerika'nın en güney uçlarında yer alan Arjantin ve Şili gibi ülkelerde görülebilecek. Güneş tutulması Türkiye saati ile yaklaşık olarak 19.26 - 19.46 sıralarında gerçekleşecek.

Güneş tutulması İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya'da izlenebilecek mi, nereden izlenir? 17 Şubat Güneş Tutulması saat kaçta başlayacak belli oldu

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Güneş tutulması Türkiye'den görülemeyecek. Ülkemizde Güneş tutulmasının gerçekleştiği saatler akşam olduğu ve coğrafi olarak tutulma hattının çok uzağında yer aldığımız için gözlemlenemeyecek. Türkiye'de izlenmesi mümkün olan en yakın Güneş tutulması 1 Haziran 2030 tarihinde yaşanacak. Halkalı bir şekilde gerçekleşecek olan Güneş tutulması Türkiye'nin birçok noktasından gözlemlenebilecek.

ETİKETLER
#güneş tutulması
#Halkalı Güneş Tutulması
#2026 Güneş Tutulması
#Türkiye'den Izlenemeyecek
#1 Haziran 2030
#Aktüel
