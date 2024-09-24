Güneş tutulması Türkiye’den izlenemeyecek

24 Eylül 2024 13:42 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:44

Yılın ikinci Güneş tutulması doğa olaylarını takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Ekim ayının ilk haftasında başlayacak olan güneş tutulması, Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde izlenebilecek.

2 Ekim 2024 tarihinde tam güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulma Türkiye’de parçalı olarak izlenecek ve tutulma sırasında Ay, Güneş'i tamamen kapatacak ve gece gibi bir hava oluşacak.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLACAK?

2 Ekim 2024 Çarşamba günü tam Güneş tutulması, UTC zaman diliminde 18:13 sularında başlayacak. Bu tutulma, esas olarak Güney Amerika'dan görünür olurken Türkiye'de sadece parçalı olarak izlenebilir.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girdiği ve Güneş’i tamamen kapattığı astronomik bir olaydır. Bu olay sırasında Dünya’nın bazı bölgelerinde gündüz vakti gökyüzü gece gibi kararır ve gece gibi olur.

Tam Güneş tutulması esnasında Güneş’in yalnızca korona adı verilen dış atmosferi görünür.

TAM GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DE GÖRÜNECEK Mİ?

2 Ekim Çarşamba günü meydana gelecek olan tam Güneş tutulması Türkiye’de parçalı olarak izlenebilecek. Bu tutulma Güney Amerika’nın bazı bölgelerinde izlenebilecek.