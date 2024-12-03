Güney Kore’de ilan edilen sıkıyönetimin nedeni merak ediliyor

03 Aralık 2024 17:44 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 17:47

Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon’un sıkıyönetim ilan edildiğini duyurmasının ardından Güney Kore dünya gündemine oturdu.

Güney Kore​ Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol​ canlı olarak yayınlanan konuşmasında ülkede sıkıyönetim ilan ettiğini duyurdu.

Ülke muhalefetinin 'yıkıcı' çabaları nedeniyle hükümetin felç olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Yoon Suk Yeol sıkıyönetim kararıyla ülkenin demokrasisinin ve özgür bir Kore'nin yeniden inşa edileceğini dile getirdi.

GÜNEY KORE’DE NEDEN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ?

Yoon, “Özgür Kore Cumhuriyeti'ni Kuzey Kore​ komünist güçlerinin tehdidinden korumak, halkımızın özgürlüğünü ve mutluluğunu yağmalayan aşağılık Kuzey Kore yanlısı devlet karşıtı güçleri ortadan kaldırmak ve özgür anayasal düzeni korumak için sıkıyönetim ilan ediyorum” dedi.

Güney Kore ordusu, parlamento ve parti faaliyetlerinin askıya alındığını duyururken, tüm medya ve yayıncılık faaliyetlerinin de denetim altına alınacağını bildirdi.

"ORDU MİLLETVEKİLLERİNİ TUTUKLAYABİLİR"

Anamuhalefet partisi lideri Lee Jae-Myung, internet üzerinden yaptığı canlı yayında “Tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar, silahlı ve bıçaklı askerler ülkeyi yönetecek. Kore Cumhuriyeti ekonomisi geri dönüşü olmayacak şekilde çökecek. Yurttaşlarım, lütfen parlamentoya gelin” dedi.

Ancak polis araçlarının parlamentoyu çembere aldığı belirtildi.