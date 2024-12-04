Güney Kore'de neden sıkıyönetim ilan edildi? Karar parlamento oylarıyla kaldırıldı

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

04 Aralık 2024 08:27 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 08:33

Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edilmesi, dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan bu kritik karar, parlamentonun oylamasıyla yürürlükten kaldırıldı.