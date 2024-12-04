Güney Kore'de neden sıkıyönetim ilan edildi? Karar parlamento oylarıyla kaldırıldı
Güney Kore’de sıkıyönetim ilan edilmesi, dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol tarafından alınan bu kritik karar, parlamentonun oylamasıyla yürürlükten kaldırıldı.
Bakanlar Kurulu, yaklaşık 6 saattir uygulamada olan sıkıyönetim kararını sona erdirmek için harekete geçti. Yerel saatle 04.30’da yapılan oylama, sıkıyönetimin kaldırılmasını resmen onayladı.
GÜNEY KORE’DE NEDEN SIKIYÖNETİM İLAN EDİLDİ?
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, yaptığı açıklamada, ülkede artan tehditler nedeniyle sıkıyönetim ilan edildiğini duyurdu. Yoon, şu ifadeleri kullandı:
Canlı yayın konuşması yapan Yoon, "Kuzey Kore'nin komünist güçlerinin oluşturduğu tehditlerden liberal Güney Kore'yi korumak ve devlet karşıtı unsurları ortadan kaldırmak için... Olağanüstü hal ilan ediyorum. Karar anayasal özgürlük düzenini korumayı amaçlıyor." dedi.
Başkan Yoon, ayrıca sıkıyönetim kararının, Kuzey Kore yanlısı unsurları devlet kurumlarından temizlemek amacıyla uygulamaya konulduğunu belirtti.
Muhalefeti de hükümeti felce uğratmak ile suçlayan Yoon, sıkıyönetim yoluyla demokratik ve özgür Güney Kore'yi yeniden inşa edeceğini söyledi.
GÜNEY KORE’DE SIKIYÖNETİM KARARI KALDIRILDI MI?
Güney Kore'de parlamento, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un ilan ettiği sıkıyönetimin kaldırılmasını oylayarak kabul etti.
AA’dan alınan bilgilere göre, sıkıyönetimin kaldırılmasını talep etmek üzere Ulusal Meclis'te acil oturum düzenlendi. Meclisin 300 üyesinden 190'ının katılabildiği kurulda sunulan önerge, oybirliğiyle kabul edildi.
Güney Kore Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetimin yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiği belirtildi.