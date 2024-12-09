Guns N' Roses İstanbul konserinin tarihi ve bilet satış günü duyuruldu! Biletlerin ne kadar olacağı bekleniyor

09 Aralık 2024 15:32 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 15:43

En son 1993 yılında Türkiye'de konser veren Guns N' Roses, uzun yıllar sonra yeniden ülkemize geliyor. 2025 yılında düzenlenecek olan konserin bilet fiyatları da hayranlarının gündemine yerleşti. Konser BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek.

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Guns N' Roses, uzun yıllar sonra Türkiye​'de BJK Tüpraş Stadyumu'nda sahne alacak. Binlerce kişinin katılım sağlaması beklenen konserin tarihi ve bilet fiyatları netleşti.

2025​ yaz ayında gerçekleşecek olan Guns N' Roses konserinin biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu.

GUNS N' ROSES 2025 İSTANBUL​ KONSERİ NE ZAMAN?

Rock müzik efsane grubu Guns N' Roses, 2025 yılı turnesini paylaştı. BKM Organizasyonu ile ülkemize gelen grup, 2 Haziran 2025'te hayranları ile sahnede buluşacak.

Konser, BJK Tüpraş Stadyumu’nda sahne alacak. Daha öncesinde 1993 yılında Türkiye'de konser vermişti. Grup ilk defa Suudi Arabistan, Gürcistan ve Lüksemburg'da sahne alırken turne 23 Mayıs'ta başlıyor. Turnede yer alan ülkeler şöyle:

Bulgaristan, Sırbistan, Türkiye, Portekiz, İspanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İngiltere, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Litvanya, Polonya, Macaristan ve Avusturya.

GUNS N' ROSES KONSER BİLETİ NE KADAR, SATIŞA ÇIKTI MI?

Efsane rock müzik gruplarından biri olan Guns N' Roses konser biletleri 10 Aralık Salı günü satışa çıkacak. Genel satış ise 13 Aralık Cuma günü gerçekleşecek.

Bilet fiyatları ile kısa süre içerisinde belli olacak.