Günün maç programında BJK - Lugano karşılaşması oynanacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Ağustos 2024 12:32 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:33
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper, Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans Ligi'nde mücadeleler devam ederken Beşiktaş - Lugano karşılaşması oynanacak. Taraftarlar ise bugün maç var mı, hangi araması yapılırken takvim belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde müsabakalar sürerken günün maç programı da merak edildi.
29 Ağustos günü siyah beyazlı ekip Lugano ile karşılaşacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR?
Tüm dünyanın takip ettiği Avrupa liglerinde günün takvimi belli oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme
Zira – Omonia | 19.00
Trabzonspor – St.Gallen | 20.00
Beşiktaş – Lugano | 21.00
İspanya La Liga
Girona – Osasuna | 20.00
BJK - LUGANO MAÇI MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU MU?
Mücadelenin muhtemel kadrosu şöyle:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile.
Lugano: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Mahmoud, Doumbia, Bislimi, Steffen, Aliseda, Vladi.
Kaynak: TGRT Haber