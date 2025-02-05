Gürsoy Yalçın kimdir neden öldü? Sergen Yalçın’ın kardeşi hayatını kaybetti

05 Şubat 2025 18:25 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 18:34

Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın hayatını kaybetti. Gürsoy Yalçın’ın cenaze programı da belli oldu.

Sergen Yalçın’ın kardeşi Gürsoy Yalçın’ın vefat ettiği öğrenildi.

Ağabeyi gibi futbol ve antrenörlük kariyeri bulunan Gürsoy Yalçın, uzun bir süredir yoğun bakım tedavisi görüyordu.

GÜRSOY YALÇIN NEDEN ÖLDÜ?

45 yaşındaki Gürsoy Yalçın, uzun süredir kanser tedavisi görmekteydi.

Gürsoy Yalçın'ın yaklaşık 2,5 yıldır kanserle savaştığı, son dönemde durumunun kötüleştiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilmişti.

Yalçın’ın cenazesi yarın ikindi namazının ardından Kilyos Merkez Camii'nden kaldırılacak.

GÜRSOY YALÇIN KİMDİR?

Gürsoy Yalçın, futbol dünyasının tanınan isimlerinden Sergen Yalçın’ın kardeşiydi.

1977 doğumlu olan Gürsoy Yalçın, 1996 yılında futbol kariyerine Beşiktaş’ta başladı.

Gürsoy Yalçın, sonrasında Beykozspor, Körfezspor, Elazığspor, Ayazağaspor ve Pendikspor’da forma giydi.

2001 yılında futbolu bıraktı.