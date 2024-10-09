Güzel Aşklar Diyarı Doktor Halil karakterini Serdar Özer oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

09 Ekim 2024 16:19 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 16:51

Kanal D ekranlarında yayınlanan Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Doktor Halil karakterinin kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Ayrıca dizide karakteri oynayan Serdar Özer kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadığı gündem oldu.

Başrollerinde Burak Berkay Akgül, Özgür Kaya, Halil Ergün, Özgür Emre Yıldırım, Ege Kökenli, Melis Birkan ve Meltem Cumbul'un oynadığı Güzel Aşklar Diyarı dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Doktor Halil adındaki karakterin kim tarafından oynadığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. GÜZEL AŞKLAR DİYARI DOKTOR HALİL KİM? Güzel Aşklar Diyarı dizisinde Doktor Halil karakterini ünlü oyuncu Serdar Özer oynuyor. SERDAR ÖZER KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? Serdar Özer, 21 Ocak 1980 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Girne Amerikan Üniversitesi'nde turizm-otelcilik eğitimi gören ünlü oyuncu kariyerine 2003 yılında Hekimoğlu adlı diziyle başladı. Daha sonra sırayla Küçük Kadınlar, Ay Tutulması, Dedemin Dolabı ve Emret Komutanım Yeniden adlı dizilerde rol alarak adını geniş kitlelere duyurdu. Ünlü oyuncunun kariyeri boyunca oynadığı diğer diziler ise şöyle: Kaderimin Yazıldığı Gün

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