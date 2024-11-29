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Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
29 Kasım 2024 07:41 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 07:44
Hac ek kayıt başvuruları bugün sona eriyor

2025 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda hacı adaylarının katılımı ile çekilmişti. Hacı olmaya hak kazanan adaylardan boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresinde sonlara yaklaşılıyor.

Hac​ ek kayıt başvurularının ne zaman biteceği vatandaşların gündeminde yer alıyor. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişte Türkiye’den 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirme fırsatı yakalayacak.

HAC EK KAYIT BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Hacı olmaya hak kazanan adaylardan kalan boş kontenjanlar için ek kayıt süresi 29 Kasım Cuma (bugün) sona erecek. Hac kesin kayıt işlemlerine ilişkin detaylı bilgi il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden alınabilecek.

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2025 HACCA GİDİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN? 

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İlk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te ulaşacağını ifade etti.

Bircan, Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından 11 Haziran'da yurda dönüşlerin başlayacağını duyurdu.

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Kaynak: TGRT Haber
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