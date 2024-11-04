Hac kesin kayıt işlemleri başladı: Kayıtlar nasıl yapılır?

04 Kasım 2024 12:44 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 12:49

2025 Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda hacı adaylarının katılımı ile çekildi. Hacı olmaya hak kazanan vatandaşlar için kesin kayıt işlemleri başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı​nca yapılan 2025 hac kura sonuçları e-Devlet’te erişime açıldı. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişte Türkiye’den 84 bin 942 kişi hac ibadetini yerine getirme fırsatı yakalayacak.

HAC KAYITLARI BAŞLADI MI?

Hacı olmaya hak kazanan vatandaşların kesin kayıt işlemleri 4 Kasım Pazartesi günü başladı.

HAC KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Hac kesin kayıt işlemleri e-Devlet​ üzerinden gerçekleşecek. Kesin kayıt işlemleri için izlenecek adımlar şu şekildedir;

1.e-Devlet portalına T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapınız.

2.Arama kısmına “Hac İşlemleri” yazınız.

3.Bu ekranda üst menüden 3 Organizasyon Tercihi butonunu tıklayınız. Gelen ekranda Hacca Gitmek İstediğiniz Organizasyonu Seçiniz başlığı altından hacca gitmek istediğiniz organizasyon tercihinizi yapınız.

4.Ardından “Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okuyarak kabul ediyorum.” alanını işaretleyiniz ve ''Kaydet' butonunu tıklayarak işleminizi tamamlayınız.

2025 HACCA GİDİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, İlk hac kafilesinin 29 Nisan 2025 tarihinde, son kafilenin ise 31 Mayıs 2025'te ulaşacağını ifade etti.

Bircan, Hac farizasının yerine getirilmesinin ardından 11 Haziran'da yurda dönüşlerin başlayacağını duyurdu.