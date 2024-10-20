Hac kura çekiminin kasım ayında yapılması bekleniyor

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER

20 Ekim 2024 16:46 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 17:11

Hac kuraları için geri sayım başladı. Kutsal topraklara gitmek için yıllardır bekleyen hacı adayları kura çekiminin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Bundan dolayı da hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunu soruyor.

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Yıllardır kutsal topraklara gitmek için bekleyen hacı adayları hac kuralarının ne zaman çekileceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen hac kuraları için hac kuraları ne zaman çekilecek sorusunu soruyor. İşte detaylar! HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK 2025? Diyanet İşleri Bakanlığının düzenlediği hac kuraları hakkındaki araştırmalar artmaya başladı. 2025 hac kuralarının çekileceği tarih henüz belli değil. Ancak kura çekimi geçtiğimiz yıl 2 Kasım tarihinde gerçekleşti. Bu sene de ekim ayının sonlarında veya kasım ayında olması bekleniyor. HAC KAYIT ÜCRETİ NE KADAR? Hac için ilk kez kayıt yaptıracak olanlar 750 TL ön kayı ücretini anlaşmalı bankalara yatırmalı. Bu bankalar şu şekilde: Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım. İlgili Haberler 2025 Hac yolculuğu takvimi belli oldu