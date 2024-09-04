Hac kuralarının Ekim sonunda çekilmesi bekleniyor

04 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:44

2025 Hac kayıtları için araştırmalar devam ediyor. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından 2025 Hac takviminin ilan edildiğini açıkladı.

2025 HAC KAYITLARI NE ZAMAN?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adayları, ön başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini 16 Eylül Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinden tamamlayacak.

2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ön kayıt işlemini tamamlayan hacı adaylarının 2025 Hac kuralarının, Ekim ayı sonu ile Kasım ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

2025 HACCA GİDİŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2025 Haccının Mayıs ayında başlayacağını belirterek; 19 Haziran 2004 tarihi itibariyle Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı 2025 Hac takvimini ilan etti.

Buna göre 4 Ekim 2024 tarihinde heyetler halinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde protokol görüşmeleri başlayacak. Bizler de bu protokol görüşmelerinde 2025 haccının daha güzel, daha mükemmel olabilmesi için 2024 yılında karşılaşmış olduğumuz zorlukları, organizasyonun daha iyi olabilmesi için tekliflerimizi, düşüncelerimizi, katkılarımızı Hac ve Umre Bakanlığına bizzat ileteceğiz.

2025 haccında kullanacağımız oteller, hizmet verecek otobüs firmaları ve Arafat’ta hizmet verecek şirketlerle görüşmelerimizi yapacağız. Mayıs ayının ilk günleri itibarıyla 2025 haccının ilk startını vermiş olacağız.” ifadelerinde bulundu.