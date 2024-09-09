Hac ön kayıt işlemleri 16 Eylül’e kadar devam edecek

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

09 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:14

Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül’e kadar devam edecek.

İlgili Haberler Hac kuralarının Ekim sonunda çekilmesi bekleniyor

Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD), 2025 hac kuraları için “2024 yılında kuraya katılan vatandaşlarımızın kayıtları otomatik olarak yenilenmeyecektir.” açıklamasında bulunarak hacı adaylarının, kayıtlarını güncellemesi gerektiğinin altını çizdi. HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK? Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön başvuru ve kayıt yenileme işlemlerini 16 Eylül Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR? Hac ve Umre Genel Müdürlüğü internet sitesinde yapılan duyuruya göre; 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 16 Eylül Pazartesi gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleşecek. HAC ÖN KAYIT ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR? Hac ön başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 750 TL olarak belirlenen ön kayıt ücretini; Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım gibi anlaşmalı bankaların hac kurumsal tahsilat hesabına yatırması gerekmekte. 2025 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK? Ön kayıt işlemini tamamlayan hacı adaylarının 2025 Hac kuralarının, Ekim ayı sonu ile Kasım ayının ilk haftası yapılması bekleniyor. İlgili Haberler Hac kuralarının Ekim sonunda çekilmesi bekleniyor