Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları tekrar erişime açıldı

08 Ekim 2024 14:26 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:27

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yeniden erişime açıldı. Bir önceki başvuru döneminde hac kayıtlarını yenilemeyen adaylar, e-Devlet üzerinden 11 Ekim'e kadar hac kayıtlarını yenileyebilecek.

2025​ yılı Hac Kayıt Yenileme başvuruları 8 Ekim Salı (bugün) yeniden erişime açıldı. Hac kayıt yenileme işlemlerinin otomatik olarak yapılamayacağı için hac kaydı yaptırmak isteyen hacı adayları e-Devlet​ sistemi üzerinden kayıtlarını güncelleyebilecekler.

HAC KAYIT YENİLEME BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı​ tarafından yoğun talep üzerine yeniden erişime açılan 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ekim Cuma gününe kadar tamamlanabilecek.

HAC KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü internet sitesinde yapılan duyuruya göre; 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR?

Hac ön başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 750 TL olarak belirlenen ön kayıt ücretini; Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım gibi anlaşmalı bankaların hac kurumsal tahsilat hesabına yatırması gerekmekte.