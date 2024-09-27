Hac ön kayıtları bugün sona eriyor

27 Eylül 2024 12:21 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:23

Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre; 2025 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri bugün sona erecek. İşlemler e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar uzatıldı

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar uzatıldı

2025 yılı Hac​ organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme​ işlemleri, 5-16 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Ancak Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş​, hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 27 Eylül Cuma gününe kadar uzatıldığını duyurdu.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Hac ibadetini yerine getirmek isteyen hacı adaylarının, ön başvuru ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Cuma gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü internet sitesinde yapılan duyuruya göre; 2025 hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 27 Eylül Cuma gününe kadar e-Devlet üzerinden gerçekleşecek.

HAC ÖN KAYIT ÜCRETLERİ NASIL YATIRILIR?

Hac ön başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların, 750 TL olarak belirlenen ön kayıt ücretini; Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım gibi anlaşmalı bankaların hac kurumsal tahsilat hesabına yatırması gerekmekte.