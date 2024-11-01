Hac yedek kura çekiminin başlayacağı tarih merak edildi
2025 yılının hac kuralarının çekilmesinin ardından hak kazanamayan adaylar yedek kura tarihine odaklandı. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişte Türkiye’den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkanı sağlanacak.
Hac kuraları, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu’nda hacı adaylarının katılımı ile çekildi. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen ve kura çekiminde hak kazanamayan hacı adayları yedek kura çekimi ile ikinci şansını denemek istiyor.
HAC YEDEK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Hac kesin kayıtları 4 Kasım’dan itibaren başlayacak. Hac kesin kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından hac yedek kontenjanları, kesin kayıtlarını gerçekleştirmeyen hacı adaylarının netleşmesi sonrası belirlenecek
HAC KURA SIRASI NE DEMEK?
2025 yılı hac kuralarının e-Devlet üzerinden sorgulanmasının ardından sonuçlarını sorgulayan hacı adaylarının yoğunluğu nedeniyle sıraya alınmasına hac kura sonuç sırası deniyor.