Hac yedek kura çekiminin başlayacağı tarih merak edildi

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

01 Kasım 2024 07:59 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:02

2025 yılının hac kuralarının çekilmesinin ardından hak kazanamayan adaylar yedek kura tarihine odaklandı. 1 milyon 849 bin 584 kişinin yer aldığı çekilişte Türkiye’den 84 bin 942 kişiye hacca gitme imkanı sağlanacak.