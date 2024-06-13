Hacı Sabancı 10 Ekim 2021 tarihinde Nazlı Kayı ile evlendi

13 Haziran 2024 15:05 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 15:42

Vatandaşlar tarafından ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi ve ne zaman evlendiği merak ediliyor.

Özellikle ünlü iş insanının okuduğu okullar araştırılıyor.

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı, Arzu ve Ömer Sabancı'nın en büyük oğlu olarak 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.

İstanbul Saint-Benoit Fransız lisesinden mezun olan iş insanı üniversite eğitimini ise Amerika/Boston TUFTS aldı.

Üniversite eğitimin ardından Denizcilik ve Finans üzerine Londra'da bulunan City University'de master programına katıldı.

Marina Denizcilik ve Hayat Tekstil şirketlerinin yönetim kurulu üyesi olan Hacı Sabancı 2004-2007 yılları arasında TUSİAD başkanlığı da yaptı.

HACI SABANCI NE ZAMAN EVLENDİ?

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı ile 10 Ekim 2021 yılında sade bir nikah töreni ile evlendi.

25 Haziran 2022 tarihinde ise çiftin Çırağan Sarayı'nda düğünü yapıldı.