Hadım yasası cinsel suçlar işleyen kişilere yönelik yasal bir düzenlemedir

08 Ekim 2024 13:43 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 13:48

Hadım Yasasının ne demek olduğu ve nasıl uygulandığı, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamaları sonrasında gündeme geldi. Bakan Tunç, Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Cinsel suçlarla mücadele için hadım yasasının mevzuata uygun olduğunu belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, “Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun.” dedi.

HADIM YASASI NEDİR?

Hadım yasası, özellikle cinsel suçlar işleyen kişilere yönelik olarak kimyasal hadım uygulamasını içeren cezai tedbirdir. Bu uygulama, cinsel suçluların hormonal ilaçlarla cinsel dürtülerini baskılamayı hedefler.

TÜRKİYE’DE HADIM YASASI UYGULANACAK MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hadım yasası ile ilgili “Ceza İnfaz Kanunu'muzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun.” açıklamasında bulundu.

Ceza İnfaz Kanunu’nun 108.maddesi şöyle;

188.madde hariç olmak üzere bu suçlardan mahkum olanlar hakkında cezanın infazı sırasında ve koşullu salıverildikleri takdirde denetim süresi içinde, aşağıdaki tedavi veya yükümlülüklerden bir veya birkaçına infaz hakimi tarafından karar verilir:

a)- Tıbbi tedaviye tabi tutulmak

b)- Tedavi amaçlı programlara katılmak

HADIM YASASI NASIL UYGULANIR?

Hadım yasasının uygulama süreci genel hatlarıyla şu şekilde işler;

1.Mahkeme Kararı: Cinsel suçlardan hüküm giymiş bir kişi için kimyasal hafım tedbirinin uygulanması yargı organlarının kararı ile olur. Mahkeme bu kararı kişinin tekrarlayan suç işleme riskinin yüksek olduğu zamanlarda verebilir.

2.Tedavi Süreci: Hadım, kimyasal ilaçlar yoluyla uygulanır ve kişinin cinsel dürtülerini ortadan kaldırmayı amaçlar. Bu ilaçlar hormonları baskılar.

3.Sağlık Denetimi: Hadım süreci sağlık ekipleri tarafından belirli aralıklarla takip edilir.

4.Süresi: Tedavi, mahkeme kararıyla belirlenen süre boyunca devam eder.