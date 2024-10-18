Hafta sonu bazı bölgelerde zirai don görülecek

18 Ekim 2024 10:35 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:37

Hafta Sonu hava durumunun nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yayınladığı yeni tahmin raporuna göre bazı bölgelerde zirai don olayı görülecek.

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla beraber ülke genelinde sıcaklıklar 4 ile 7 derece arası düşerken soğuk havanın pazar gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

HANGİ BÖLGELERDE ZİRAİ DON OLAYI GÖRÜLECEK?

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin yayınladığı yeni tahmin raporuna göre; cumayı cumartesiye bağlayan gece Bayburt​, Erzurum​, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde zirai don olayı bekleniyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde soğuk hava dalgasının pazar gününe kadar devam etmesi beklenirken hafta sonu İstanbul’da sağanak yağışın devam etmesi öngörülüyor.

Marmara Bölgesi

Hafta sonu Marmara Bölgesi’nde bulutlu ve yer yer yağışlı bir hava hakim olacak.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi’nde hafta sonu hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sıcaklığın iç kentlerde 13-14 derece olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi hafta sonu parçalı ve az bulutlu bir hava olacak. Sıcaklık Antalya’da 27, Adana’da 25, Hatay’da 24 derece ölçülüyor.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi hafta sonunu bulutlu olarak geçirecek. Doğu kesimlerinde ise yağışlar görülecek.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesinin batısında parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve güneyinde yağışlı bir hava var.

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesinde yağışlar bölgenin genelinde görülmeye devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Hafta sonu Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gökyüzü parçalı bulutlu olacak.