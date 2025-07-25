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 | Sumru Tarhan

Hafta sonu hava kaç derece olacak? İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, İzmir'de sıcak havaların biteceği tarih!

Afrika kökenli sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başlarken İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde aşırı sıcaklar hakim oluyor. Bunaltıcı sıcaklardan yorulanlar hafta sonu İstanbul kaç derece olacak merak ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklığı tahminlerini duyurdu.

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Hafta sonu hava kaç derece olacak? İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, İzmir'de sıcak havaların biteceği tarih!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.07.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
25.07.2025
saat ikonu 13:14

Ülkemizde etkili olan etkisini sürdürmeye devam ederken MGM tarafından hafta sonu hissedilen değerleri tahmini paylaşıldı. Sıcaklıkların hakim olduğu 'da hissedilen sıcaklık 40 derecelere kadar çıkmaya devam ediyor.

HAFTA SONU HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

Afrika kökenli sıcak hava etkisini göstermeye başladı. Marmara Bölgesi başta olmak üzere Türkiye genelinde sıcaklar etkisini gösterirken vatandaşlar sıcakların biteceği tarihi dört gözle beklemeye başladı.

verilerine göre İstanbul'da hafta sonu sıcaklık artacak. 26 Temmuz Cumartesi günü en düşük sıcaklık 24 olurken, en yüksek sıcaklık 33 derece olacak. 27 Temmuz Pazar günü ise en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık 35 dereceye çıkacak.

Hafta sonu hava kaç derece olacak? İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, İzmir'de sıcak havaların biteceği tarih!

CUMARTESİ PAZAR HAVA NASIL OLACAK 26-27 TEMMUZ?

26 Temmuz Cumartesi günü İstanbul'da hava sıcaklığı en düşük 24 derecelerde seyir ederken genel olarak gün içerisinde en yüksek sıcaklık 33 dereceye kadar çıkacak. Tahminlere göre İstanbul'da Cumartesi günü hissedilen sıcaklık 35 derecelere kadar yükselecek. Uzmanlar aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşların dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Hissedilen derecenin 30 derece üzerinde olacağı cumartesi günü vatandaşların öğle saatlerinde güneşten korunması gerektiği ve açık renkli giysiler tercih etmesi gerektiği vurgulandı.

Hafta sonu hava kaç derece olacak? İstanbul, Şanlıurfa, Bursa, İzmir'de sıcak havaların biteceği tarih!

Pazar gününün verilerine göre ise en düşük sıcaklık 24, en yüksek sıcaklık değeri 35 olarak belirlendi. Nem oranının yüksek olacağı pazar günü nem oranı en yüksek 74 derecelere çıkacak. Cumartesi günü nem oranı ise 81 derecelere kadar yükselecek.

SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, "İstanbul'da perşembe günü için 34 derece sıcaklık beklentimiz var. İzmir'de 39 derece, Ankara'da ise 36 derece sıcaklık bekliyoruz. Perşembe günü için 3 büyükşehrimizde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Cuma günü için İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 35 derece ve İzmir'de 40 derece sıcaklık beklentimiz var. Cumartesi günü İstanbul'da 33 derece, Ankara'da 33 derece ve İzmir'de 39 derece sıcaklık beklentimiz var." ifadelerini kullanırken 3 büyükşehirde önümüzdeki 3 gün boyunca yağış beklentilerinin olmadığını da belirtti. Sıcak hava önümüzdeki hafta da etkili olacak.

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#sıcaklık
#meteoroloji genel müdürlüğü
#hava tahmini
#sıcak hava
#İstanbul
#Aktüel
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