Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kış geliyor

01 Kasım 2024 11:19 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 11:26

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu son tahmin raporunu yayınladı. Ülke genelinde Cumartesi ve Pazar günleri hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması beklenirken İstanbul’da sıcaklıklar 13 dereceye düşecek.

MGM internet sitesinde yer alan yeni haftanın hava durumu​ tahminlerine göre; Hafta sonu yurdun kuzey ve güneydoğu kesimlerinde sağanak ve karla karışık yağmur​ etkili olacak. Hava sıcaklıkları pazar gününden itibaren kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 2-3 KASIM METEOROLOJİ HAVA DURUMU

2 Kasım Cumartesi günü yurdun kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

3 Kasım Pazar günü, Marmara, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağışlı geçecek. Yağışların Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Ardahan, Van, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul’da Cumartesi günü pus etkili olurken Pazar günü ise poyraz şiddetlenecek. Hissedilen sıcaklık​ 13 dereceye kadar düşecek.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'da pus etkili olacak. Kocaeli 18, Balıkesir 21 derece. Pazar günü kuvvetli poyrazla hava soğuyor.

İç Anadolu

İç Anadolu Bölgesi’nde sabahları pus görülürken öğle saatlerinde hava güneşli olacak. Pazar günü ise daha soğuk ve rüzgarlı hava hakim olacak.

Ege

Ege Bölgesi’nde cumartesi günü hava hafif rüzgarlı ve sıcak olurken pazar günü rüzgarlı ve soğuk bir hava etkin.

Akdeniz

Akdeniz Bölgesi’nde cumartesi günü bulutlu ve yağışlı hava etkili olurken pazar günü yağışlı bir hava hakim.

Karadeniz

Karadeniz Bölgesi’nde pazar günü yağmurlu ve soğuk geçecek.

Doğu Anadolu

Doğu Anadolu Bölgesi hafta sonunu güneşli olarak geçirecek.

Güneydoğu Anadolu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi hafta sonunu yağışlı olarak geçirecek.