Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da kar bekleniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

20 Kasım 2024 08:08 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 08:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün ve yarın için Marmara ve Ege Bölgesine lodos uyarısı yapıldı. Cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının sert bir şekilde düşmesi bekleniyor.