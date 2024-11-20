Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'da kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden bugün ve yarın için Marmara ve Ege Bölgesine lodos uyarısı yapıldı. Cumartesi günü ise hava sıcaklıklarının sert bir şekilde düşmesi bekleniyor.
“Kar ne zaman yağacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre; perşembe günü Marmara’da şiddetli sağanak yağış etkili olacak.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu hava sıcaklıklarında ani ve sert bir düşüş öngörülüyor. Cumartesi günü, sıcaklıkların önce 18 dereceye kadar yükselmesi ve ardından akşam saatlerinde 5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor.
İSTANBUL’DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Hafta sonu sıcaklıkların belli bir seviyeye düşmesi halinde İstanbul’a kar yağışı görülebilir. Çarşamba ve perşembe günlerinde etkin olması beklenen lodosun hava sıcaklıklarını artırması tahmin edilirken cumartesi günü hava sıcaklıklarında ani düşüşler yaşanacak.
23-24 KASIM TARİHLERİNDE İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?
23 Kasım Cumartesi
- Hava Durumu: Sağanak Yağışlı
- En Yüksek Sıcaklık: 17°C
- En Düşük Sıcaklık: 8°C
24 Kasım Pazar
- Hava Durumu: Bulutlu
- En Yüksek Sıcaklık: 11°C
- En Düşük Sıcaklık: 5°C