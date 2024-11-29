Hafta sonu hava nasıl olacak? Üç büyük şehirde hava durumu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

29 Kasım 2024 11:05 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 11:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar günleri, kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.