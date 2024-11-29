Hafta sonu hava nasıl olacak? Üç büyük şehirde hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar günleri, kuzey ve iç kesimlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, Trabzon, Rize ve Artvin gibi kuzeydoğu illerinde yer yer yağmur; iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Özellikle gece saatlerinde buzlanma riski yüksek.
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Hafta sonu üç büyük ildeki sıcaklık tahminleri şöyle:
Ankara:
Hafta sonu Ankara’da yağış beklenmiyor. Hava açık ve parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklıkları 3-4 dereceye kadar düşerken, gündüz sıcaklıklarının 10 derece civarında seyretmesi bekleniyor.
İstanbul:
İstanbul’da hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor. Sıcaklıklar gündüz 11-12 derece civarında olacak. Hafif bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
İzmir:
Cumartesi günü İzmir’de yağış beklenmiyor. Ancak Pazar günü kentin batı ilçelerinde yağmur görülebilir. Sıcaklıklar, Cumartesi günü 15-17 derece arasında, Pazar günü ise yağışla birlikte birkaç derece düşebilir.