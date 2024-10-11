Hafta sonu hava sıcaklıkları 7 derece düşecek

11 Ekim 2024 11:09 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:14

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve hava sıcaklıklarının yüksekliğiyle yazı hatırlatan günlere cumartesi günü itibarıyla veda edilecek. Hafta sonu hava sıcaklıklarının nasıl olacağı ise araştırılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı haritalara göre cumartesi günü sonbaharı yaşatan yağışlı havalar yeniden başlayacak. Pazar günü ise hava sıcaklıkları 6-7 derece düşecek.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 12-13 EKİM METEOROLOJİ HAVA DURUMU​

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​ 5 günlük hava tahmin raporuyla birlikte haritaları paylaştı. Sıcaklıklar hafta sonu 6-7 derece düşecek. Marmara​ hafta sonu sağanak ile serinleyecek. Cumartesi günü İstanbul​'da kuvvetli sağanak bekleniyor. Pazar günü ise sıcaklıklar 7 derece daha düşük olacak.

MARMARA BÖLGESİ

Marmara'da bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Cumartesi ise sonbaharı yaşatan kuvvetli yağış​ gelecek ve hava serinleyecek. Pazar günü ise yağış görülmemekle beraber hava sıcaklıkları 7 derece daha düşük olacak.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesinde Cumartesi günü akşam Eskişehir, Yozgat tarafında kısa süren yağış olabilecek. Kayseri ilinde sıcaklıklar gece 10 dereceye kadar düşecek.

EGE BÖLGESİ

Ege Bölgesinde sabahları yer yer sis beklenirken öğle saatlerinde Denizli 32, Kütahya 28, Manisa 33, Muğla 31, Bodrum 30 derece olacak. Pazar karayel bölgeyi serinletecek.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz bölgesinde hafta sonu bunaltıcı bir hava hakim olacak. Adana'nın bazı ilçeleri, Hatay, Mersin’in iç kesimlerinde bölgesel sağanak geçişi olacak. Adana 30, K.Maraş 30, Mersin ve Isparta 28 derece olacak.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesinde bugün Rize, Artvin, Gümüşhane kesiminde kısa süreli yağışlar görülecek. Cumartesi ise batı Karadeniz'e de yağış geliyor. Bolu 27, Samsun 26, Trabzon 24 derece. Pazar hava soğuyacak.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum Kars civarında sağanak var. Erzurum 17, Malatya açık 27, Elazığ 29 derece. Güneydoğu lodosla sıcak, Gaziantep tarafı biraz bulutlanıyor. Bölgede sıcaklık 29-31 derece olacak.