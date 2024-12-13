Hafta sonu İstanbul'da yağmur durumu MGM verilerinde paylaşıldı (14-15 Aralık)

13 Aralık 2024 11:38 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 11:45

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri aracılığıyla bu hafta sonu İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağını öğrenebiliyoruz. Son günlerde ülkemizde hakim olan kapalı hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı! 7 ilde turuncu ve sarı alarm verildi: Çok şiddetli yağacak

Meteoroloji'den kar uyarısı! 7 ilde turuncu ve sarı alarm verildi: Çok şiddetli yağacak

İstanbul​'da hafta sonu dışarıda plan yapanların gündeminde hava durumu tahmini yer aldı. 14-15 Aralık tarihlerinde yağmur​ var mı, yok mu belli oldu.

MGM, haftalık, günlük ve 15 günlük hava durumu raporunu paylaşıyor.

BU HAFTA SONU YAĞMUR VAR MI İSTANBUL 14-15 ARALIK?

14 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor fakat havanın kapalı ve serin olması bekleniyor.

Sıcaklıklar en düşük 6, en yüksek 10 derecelere çıkacak. Cumartesi günü kapalı hava hakim olurken pazar günü İstanbul genelinde yağmur olması tahmin ediliyor.

YARIN İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI CUMARTESİ?

MGM verilerine göre 14 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da yağmur beklentisi bulunmuyor. Şehir genelinde hava sıcaklıkları 9 derece olurken akşam saatlerinde 0 derecelere kadar seyir edecek.

Karadeniz Bölgesi'nde yağmur beklentisi olurken sıcaklıklar 8-9 derecelerde olacak.

Ege Bölgesi'nde genel olarak hava sıcaklıkları 14 derece olurken güneşli hava bekleniyor.

15 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

MGM'de yer alan hafta sonu hava durumu tahminine göre İstanbul, Edirne ve Tekirdağ illerinde yağmur bekleniyor. Hava sıcaklıkları 10 derecelerde seyir ederken ülkenin Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesi'nde yağmur bekleniyor.

Pazar günü Akdeniz Bölgesi'nde de bazı illerde yağmur tahmin ediliyor.