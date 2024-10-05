Hafta sonu kargolar açık mı? Yurtiçi, MGN, Aras, Sürat Kargo çalışma saatleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Ekim 2024 13:28 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 13:33

Hafta sonu kargo bekleyen ve göndermek isteyenler açık olan kargo şirketlerini ve çalışma saatlerini araştırdı. Kargolar genellikle hafta sonu kapalı olurken bazı şirketlerde cumartesi günü de dağıtım işlemleri devam ediyor. Pazar günleri ise tamamen kapalı oluyor.

Genellikle her gün evimize gelen kargo paketlerini hafta sonu da bekleyen vatandaşlar Yurtiçi, MGN, Aras, Sürat Kargo açık mı, kapalı mı merak ediyor. Trendyol Express genellikle cumartesi günleri akşam saatlerine kadar dağıtım işlemlerini gerçekleştiriyor. HAFTA SONU KARGOLAR AÇIK MI? Yurtiçi kargo, MNG, Sürat kargo, Aras kargo ve UPS pazar günler kapalı oluyor. Yurtiçi cumartesi günü 09.00 ile 16.00 aralığında hizmet verirken MNG 08.30 ile 14.00 aralığında çalışıyor. UPS cumartesi günleri 15.00'a kadar dağıtım yaparken Aras kargo 08.30 ile 13.00 aralığında çalışıyor. TRENDYOL EXPRESS ÇALIŞMA SAATLERİ​ 2024 Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri çalışan Trendyol Express, 09.00 ile 18.00 aralığında çalışıyor. İlgili Haberler Akılalmaz hırsızlık kamerada! Çalışır haldeki kargo aracını çaldı Trendyol Express pazar günleri kargo dağıtımı yapmıyor