Hafta sonu sınav var mı? 19-20 Temmuz AUZEF sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen LGS, KPSS, YKS, DGS ve ALES gibi sınavlar genel olarak hafta sonu yapılıyor. Ayrıca Açıköğretim ve Uzak Eğitim Fakülteleri'nin sınavları da hafta sonu gerçekleştiriliyor. Böylelikle çalışan adaylar işlerini aksatmadan sınavlara rahat bir şekilde katılabiliyor. Vatandaşlar tarafından ise bu hafta sonu sınav olup olmadığı merak ediliyor.

HAFTA SONU SINAV VAR MI 19-20 TEMMUZ?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan açıklamalara göre bu hafta sonu 19-20 Temmuz 2025 tarihlerinde bütünleme sınavları gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde ve KKTC'de bulunan 130 sınav merkezinde düzenlenecek olan sınav 3 oturum şeklinde yapılacak.

Sabah oturumları saat 09.30'da, öğleden sonra oturumlar ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrenciler girecekleri sınavların detaylarına ve giriş belgelerine AKSİS sistemi üzerinden erişim sağlayabilecekler.

İSTANBUL HAFTA SONU METRO, METROBÜS, OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ 19-20 TEMMUZ?

Metro İstanbul'un resmi sitesinde yapılan açıklamaya göre 19-20 Temmuz tarihlerinde AUZEF bütünleme sınavına girecek olan adaylar ve öğretim görevlileri için metro ücretsiz olacak.

Ücretsiz ulaşım için vatandaşların görevlilere sınav belgelerini göstermesi gerekiyor. Ücretsiz ulaşım sadece sınav başlangıcından 2 saat önce ve bitişinden 2 saat sonrasına kadar geçerli olacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle:

"19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar günü yapılacak olan "AUZEF Bütünleme (Telafi) Sınavları"na girecek vatandaşlarımız ve öğretim görevlileri sınav yerlerine ulaşım için sınav belgelerini veya görevli belgelerini göstererek, sınav başlangıcının 2 saat öncesinden sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilecektir."