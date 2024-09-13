Hafta sonu ülke genelinde sıcaklıkların düşmesi bekleniyor

13 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:05

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinde 14-15 Eylül Cumartesi ve Pazar günlerinde sıcaklıkların düşmesi beklenirken pazar günü İstanbul’da yağışlı havanın hakim olacağı öngörülüyor.

MGM internet sitesinde yer alan yeni haftanın hava durumu​ tahminlerine göre yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır, Van'ın doğusu, Balıkesir'in batı ilçeleri ve Edirne çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak​ ve gök gürültülü sağanak​ yağışlı, diğer yerleri az bulutlu ve açık geçeceği düşünülüyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 14-15 EYLÜL METEOROLOJİ HAVA DURUMU​

Ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği öngörülürken diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında olacağı tahmin​ ediliyor. Yeni haftada ise ülke genelinde hava daha serinliyor.

MARMARA BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesinde az bulutlu, batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak​ ve gök gürültülü sağanak​ yağışlı havanın hakim olacağı tahmin​ ediliyor.

EGE BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Ege Bölgesi’nde hafta sonu sıcaklıkların yer yer düşeceği ve az bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Hafta sonu Akdeniz Bölgesi’nde sağanak​ ve gök gürültülü havanın olacağı düşünülüyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu Bölgesinde hafta sonu hava parçalı ve az bulutlu olacak.

BATI KARADENİZ BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Bolu, Düzce, Zonguldak ve Sinop’ta havanın parçalı ve az bulutlu olması tahmin​ ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde hafta sonu parçalı, yer yer çok bulutlu ve sağanak​ yağışlı olarak geçecek.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erzurum, Kars, Malatya ve Van’da hava durumu​ sağanak​ ve gök gürültülü seyredecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde hafta sonu hava az bulutlu ve bazı kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu seyredeceği düşünülüyor.