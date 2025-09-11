Haftanın eleme adayları kimler? Masterchef’te potaya giden isimler belli oldu

İstanbul
Masterchef Türkiye’de 10 Eylül Çarşamba gecesi heyecan yeniden doruktaydı.
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda ekipler kozlarını paylaştı.
MasterChef Türkiye 2025’te haftanın ikinci dokunulmazlık mücadelesini de mavi grup kazandı.
Kırmızı takım yarışmacıları arasında oynanan dokunulmazlık oyununda şeflerin değerlendirmesi sonucunda en başarılı tabağı hazırlayan Çağlar dokunulmazlığı elde etti.
Çağlar, Onur’u eleme listesine gönderdi.
Takım oyuncuları arasında yapılan oylamada Mert ve İlhan eşit oy alınca takım lideri İrem, İlhan’ı eleme potasına yolladı.
Eleme Adayları şöyle: