Haftanın her günü yeni bölümlerle Masterchef'te rekabet kızışıyor

21 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 10:38

Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından olan Masterchef'in yeni sezonu 14 Haziran tarihinde başladı.

TV 8 ekranlarında yayınlanan programın jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilio Zanna ve Somer Sivrioğlu oturuyor.

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Masterchef programının yeni bölümleri 2024 sezonunda haftanın her günü saat 20.00'da yayınlanacak.

Programda henüz takım aşamasına geçilmediği için ödül, dokunulmazlık ve eleme oyunlarının ne zaman yapılacağı bilinmiyor.

Masterchef'in önceki sezonlarında eleme adayları hafta içi yapılan oyunların ardından belli oluyordu.

Belirlenen adaylar ise cumartesi günleri karşı karşıya gelerek birbirleri ile yarışıyordu.

Eleme oyununu kaybeden aday ise yarışmaya veda ediyordu.

Önceki sezonlarda pazar günleri ise ödül oyunu oynanıyordu.

Takım kaptanı oyunları ise pazartesi günleri yayınlanan programda belirleniyordu.

Yeni sezonda bu sistemin değişip değişmeyeceği hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.