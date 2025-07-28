Hafthor Bjornsson dünya rekoru kırdı! Game of Thrones’un The Mountain'iydi

Game of Thrones'ta The Mountain’i Bjornsson, 2018'de dünyanın en güçlü adamı unvanını kazanmıştı.

Bjornsson, bu sefer de sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayında bir dünya rekoruna imza attı.

Hafthor Bjornsson evinde, özel olarak kurduğu ağırlık kaldırma platformunda 505 kilo kaldırarak bu başarıyı elde etti.

Rekorun önceki sahibi 501 kilogramla Mısırlı sporcu Tommy Lister’di.

HAFTHOR BJORNSSON KİMDİR?

Hafthor Bjornsson, 1988 yılında İzlanda’nın başkenti Reykjavik Şehri’nde doğdu.

Arnold Strongman Classic yarışması’nda, Avrupa’nın En Güçlü Adamı ve Dünyanın En Güçlü Adamı ünvanlı ilk isim oldu.

Game of Thrones dizisinde aldığı rolle de dikkatleri üzerine çekmişti.