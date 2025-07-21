Hakan Çalhanoğlu Galatasaraylı mı Fenerbahçeli mi? Adı 2 kulüple de anılıyor

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için harekete geçti. Transfer sürecinde Inter ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, oyuncudan olumlu sinyaller aldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMLI?

Hakan Çalhanoğlu, şu anda İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyiyor. 2021 yılında serbest oyuncu olarak Inter’e transfer olan milli futbolcu, 2023’te sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı. Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi finallerinde boy gösteren Hakan Çalhanoğlu, Türkiye Milli Takımı’nın da kaptanlığını üstleniyor. Bugünlerde adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Hakan Çalhanoğlu’nun hangi takımlı olduğuna ilişkin tartışmalar gündem oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU GALATASARAYLI MI, FENERBAHÇELİ Mİ?

Hakan Çalhanoğlu, 2019 yılında verdiği bir röportajda küçüklüğünden beri Galatasaraylı olduğunu ve sarı-kırmızılı taraftara sempati duyduğunu ifade etmişti. “İleride ne olur bilmem ama gönlüm hep Galatasaray’dan yana” sözleriyle o dönem dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu’nun bu açıklaması sonrası halen Galatasaraylı olduğu yorumları yapılsa da henüz güncel bir açıklaması bulunmuyor.

Ancak Fenerbahçe transfer sürecinde Hakan Çalhanoğlu ile doğrudan temas kurması ve oyuncudan olumlu yanıt alması nedeniyle bu transferde bir adım önde.

HAKAN ÇALHANOĞLU FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmak için Inter ile pazarlık masasına oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro’luk teklifine karşılık, Inter’in 35 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Başkan Ali Koç’un Hakan Çalhanoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde olumlu yanıt aldığı iddia edilirken, Fenerbahçe yönetiminin Inter’in taleplerini aşağı çekmeye çalıştığı ifade ediliyor. İtalyan kulübünün tavrının yumuşaması halinde Fenerbahçe’nin tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.