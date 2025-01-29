Hakan Çalhanoğlu Inter Monaco maçında oynayacak mı, sakatlığı geçti mi?

29 Ocak 2025 22:28 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 22:41

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak Inter Monaco Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’nun forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu. Oyuncunun sakalık durumu araştırılıyor.

Inter Empoli maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu’nun karşılaşmada oynayıp oynamadığı merak ediliyor

Inter Empoli maçı kaç kaç bitti? Hakan Çalhanoğlu’nun karşılaşmada oynayıp oynamadığı merak ediliyor

Inter-Empoli maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yok

Inter-Empoli maçı hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle ilk 11'de yok

Hakan Çalhanoğlu Monaco maçında 11'de yer alıp almayacağı araştırılıyor.

HAKAN ÇALHANOĞLU MONACO MAÇINCA OYNAYACAK MI?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu Monaco karşısında forma giyemeyecek.

Inter’in teknik ekibi, Hakan Çalhanoğlu’nun sakatlığının devam etmesi nedeniyle sahada yer alamayacağını duyurdu.

INTER MONACO MAÇI NE ZAMAN?

İnter ile Monaco arasındaki Şampiyonlar Ligi maçı, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü yani bu akşam.

Karşılaşma Türkiye saati ile saat 23:00'te başlayacak.