Hakan Çalhanoğlu Karadağ maçında oynayacak mı? Açıklama geldi

19 Kasım 2024 09:19 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 09:27

Bu akşam Uluslar Ligi'nde Türkiye - Karadağ maçı oynanacak. Dünyanın her yerinden takip edilecek olan müsabakaya kısa süre kala kadroda yer alan oyuncular araştırıldı. Hakan Çalhanoğlu'nun sahada yer almaması üzerine sakatlık durumu gündeme geldi.

Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

Türkiye - Karadağ maçı nerede oynanacak? Karşılaşma bu akşam başlayacak

Milli Takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında Karadağ​ ile karşılaşacak.

Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu​'nun bu akşamki maçta forma giymeyecek olmaması üzerine neden yok, sakat mı merak edilmişti. Futbolcu, nedenini kendisi açıkladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KARADAĞ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Futbol Takımımız bu akşam Karadağ ile karşılaşıyor. Çalhanoğlu Galler maçında yaşadığı sakatlık​ sonucunda bugün oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

Takıma destek amacıyla burada kalan ismin, Cumartesi günü oynanacak Verona maçına yetişmesi bekleniyor. Eski sakatlığının da geri dönmesinden dolayı bu akşam sahada yer alamayacak.

Çalhanoğlu "Önemli olan kazanmaktı ama daha önemlisi kaybetmemekti. Hala lideriz, her şey elimizde. Yarınki maç çok önemli, takımı yalnız bırakmamak adına takımla kalmayı tercih ettim. İnşallah yarın galibiyetle arkadaşlarımız ülkeye döner, ben de en yakın sürede Milan’a döneceğim." sözleri ile takımın yanında olduğunu belirtti.

HAKAN ÇALHANOĞLU NEDEN YOK, SAKAT MI?

Çalhanoğlu, milli takım​ teknik direktörü Vincenzo Montella ile birlikte Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Şehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Galler maçında yaşadığı sakatlık sonrası Inter Başkanının kendisini aradığını belirten isim şu sözleri söyledi:

"Öncelikle Inter Başkanımıza anlayışından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Hocamız ve ben görüştüm, Galler maçından sonra aradılar, takımı yalnız bırakmamak için burada kalmayı tercih ettim.

Burada tedavim sürüyor. Yarın maçta maalesef olamayacağım çünkü eski sakatlığım geri geldi. Çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Umarım Cumartesi ligde Verona’ya karşı yine sahalarda olurum diye düşünüyorum."

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11

19 Kasım akşamı oynanacak olan mücadelede muhtemel kadro şöyle:

Mert Günok; Zeki, Merih, Samet, Mert Müldür; Kaan, Orkun; Yunus, Arda, Kenan ve Kerem.