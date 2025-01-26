Hakan Çalhanoğlu Lecce Inter maçında ilk 11'de oynayacak mı?
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 18:29 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 18:32
İtalya Serie A'nın 22. Haftasında Lecce ve Inter karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.
Lecce, Inter maçı Lecce'nin ev sahipliğinde Via Del Mare Stadyumu’nda oynanacak.
Mücadeleyi İtalya Serie A'nın tecrübeli hakemi Livio Marinelli yönetecek.
LECCE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Lecce ile Inter maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.
Lecce, İnter mücadelesi Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
HAKAN ÇALHANOĞLU İLK 11'DE Mİ?
Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, zorlu karşılaşmada sahada olmayacak.
Hakan Çalhanoğlu devam eden sakatlığı nedeniyle bu akşamki Lecce, İnter mücadelesinde ilk 11'de yer almayacak.
Kaynak: TGRT Haber