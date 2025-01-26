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Hakan Çalhanoğlu Lecce Inter maçında ilk 11'de oynayacak mı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 18:29 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 18:32
Hakan Çalhanoğlu Lecce Inter maçında ilk 11&#039;de oynayacak mı?

İtalya Serie A'nın 22. Haftasında Lecce ve Inter karşı karşıya geliyor. Karşılaşmada milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu’nun forma giyip giymeyeceği merak ediliyor.

Lecce​, Inter​ maçı Lecce'nin ev sahipliğinde Via Del Mare Stadyumu’nda oynanacak.

Mücadeleyi İtalya Serie A'nın tecrübeli hakemi Livio Marinelli yönetecek.

Hakan Çalhanoğlu Lecce Inter maçında ilk 11'de oynayacak mı? - 1. Resim

LECCE - INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Lecce ile Inter maçı Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

Lecce, İnter mücadelesi Exxen, S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Hakan Çalhanoğlu Lecce Inter maçında ilk 11'de oynayacak mı? - 2. Resim

HAKAN ÇALHANOĞLU​ İLK 11'DE Mİ?

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, zorlu karşılaşmada sahada olmayacak.

Hakan Çalhanoğlu devam eden sakatlığı nedeniyle bu akşamki Lecce, İnter mücadelesinde ilk 11'de yer almayacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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