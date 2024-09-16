Hakem Atilla Karaoğlan Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının hakeminin Atilla Karaoğlan olacağı iddia edildi. İddiaların ardından Atilla Karaoğlan Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi merak edildi.
Trendyol Süper Lig'in altıncı haftası kapsamında Galatasaray ve Fenerbahçe, 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
Oynanacak olan karşılaşmanın hakemi henüz TFF tarafından açıklanmadı.
Ancak eski hakem Fırat Aydınus tarafından karşılaşmanın Atilla Karaoğlan tarafından yönetileceği iddia edildi.
Taraftarlar Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi merak edildi.
ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ
Atilla Karaoğlan 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın toplamda 3 karşılaşmasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bütün bu karşılaşmaları kazandı.
Bu sezon ise deneyimli hakem Galatasaray'ın 5-0 mağlup olduğu Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasını yönetti.
Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlardaki sarı-kırmızılıların kart istatistikleri ve detayları şöyle:
- 3 Ağustos 2024 / Galatasaray-Beşiktaş / Sonuç 0:5 / Sarı kart 4:4 / Kırmızı kart 1:0 / Penaltı 0:1
- 17 Mart 2024 / Kasımpaşa-Galatasaray / Sonuç 3:4 / Sarı kart 4:1 / Kırmızı kart 1:0 / Penaltı 0:1
- 15 Ocak 2024 / Galatasaray-Kayserispor / Sonuç 2:1 / Sarı kart 1:6 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 1:1
- 19 Ağustos 2023 / Galatasaray-Trabzonspor / Sonuç 2:0 / Sarı kart 4:3 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 0:0
ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE KARNESİ
Atilla Karaoğlan Fenerbahçe'nin ise geçen sezonda 3, bu sezonda ise 1 karşılaşmasını yönetti.
Bu karşılaşmaların hepsinde sarı-lacivertliler galip geldi.
Deneyimli hakemin yönettiği Fenerbahçe karşılaşmalarının listesi ise şöyle:
- 10 Ağustos 2024 / Fenerbahçe-Adana Demirspor / Sonuç 1:0 / Sarı kart 2:3 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 0:0
- 2 Mart 2024 / Hatayspor-Fenerbahçe / Sonuç 2:0 / Sarı kart 1:5 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 0:0
- 9 Aralık 2023 / Beşiktaş-Fenerbahçe / Sonuç 1:3 / Sarı kart 5:4 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 1:2
- 24 Eylül 2023 / Alanyaspor-Fenerbahçe / Sonuç 0:1 / Sarı Kart 2:6 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 0:0