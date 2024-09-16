Hakem Atilla Karaoğlan Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi

16 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:45

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi karşılaşmasının hakeminin Atilla Karaoğlan olacağı iddia edildi. İddiaların ardından Atilla Karaoğlan Fenerbahçe ve Galatasaray karnesi merak edildi.

Trendyol Süper Lig​'in altıncı haftası kapsamında Galatasaray​ ve Fenerbahçe​, 21 Eylül Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Oynanacak olan karşılaşmanın hakemi henüz TFF tarafından açıklanmadı.

Ancak eski hakem Fırat Aydınus tarafından karşılaşmanın Atilla Karaoğlan​ tarafından yönetileceği iddia edildi.

Taraftarlar Atilla Karaoğlan'ın Galatasaray ve Fenerbahçe karnesi merak edildi.

ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ

Atilla Karaoğlan 2023-2024 sezonunda Galatasaray'ın toplamda 3 karşılaşmasını yönetti. Sarı-kırmızılılar bütün bu karşılaşmaları kazandı.

Bu sezon ise deneyimli hakem Galatasaray'ın 5-0 mağlup olduğu Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasını yönetti.

Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçlardaki sarı-kırmızılıların kart istatistikleri ve detayları şöyle:

3 Ağustos 2024 / Galatasaray-Beşiktaş / Sonuç 0:5 / Sarı kart 4:4 / Kırmızı kart 1:0 / Penaltı 0:1

17 Mart 2024 / Kasımpaşa-Galatasaray / Sonuç 3:4 / Sarı kart 4:1 / Kırmızı kart 1:0 / Penaltı 0:1

15 Ocak 2024 / Galatasaray-Kayserispor / Sonuç 2:1 / Sarı kart 1:6 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 1:1

19 Ağustos 2023 / Galatasaray-Trabzonspor / Sonuç 2:0 / Sarı kart 4:3 / Kırmızı kart 0:0 / Penaltı 0:0

ATİLLA KARAOĞLAN FENERBAHÇE KARNESİ

Atilla Karaoğlan Fenerbahçe'nin ise geçen sezonda 3, bu sezonda ise 1 karşılaşmasını yönetti.

Bu karşılaşmaların hepsinde sarı-lacivertliler galip geldi.

Deneyimli hakemin yönettiği Fenerbahçe karşılaşmalarının listesi ise şöyle: